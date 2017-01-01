Правоохоронці викрили міжрегіональну наркогрупу зі зброєю

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Нарколабораторія

Трьом зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці затримали на Сумщині трьох чоловіків, які займалися виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах для подальшого розповсюдження. У затриманих виявили також зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Працівники поліції отримали інформацію про те, що на території Сумської області підпільно працює нарколабораторія, в якій виготовляють наркотичні та психотропні речовини в особливо великих розмірах для подальшого розповсюдження. Для викриття та затримання зловмисників працівники поліції та СБУ провели спецоперацію, із залученням спецпідрозділу КОРД. В результаті, була викрита нарколабораторія, вилучена велика кількість синтетичних наркотиків, марихуана, зброя та боєприпаси», - йдеться у повідомленні.

До складу групи входило троє осіб. Двоє з них, у тому числі організатор - жителі Сумського району, ще один їх спільник - проживає на території Волинської області.

Члени групи дотримувались суворої конспірації. Виготовленням наркотику займався особисто 25-річний організатор групи, він і облаштував нарколабораторію. Його спільники підшукували клієнтів та організовували пересилання «посилок» клієнтам в інші регіони України.

Одночасно на території Сумської та Волинської областей силами працівників поліції та СБУ Сумщини було проведено вісім обшуків, під час яких були вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, у тому числі більше кілограма марихуани, близько 250 грамів амфетаміну та метадону.

Наразі всі учасники групи затримані. Розпочаті кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України ст. 307 ч.2 (Незаконне виробництво, виготовлення, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин), ст. 263 ч.1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 313 (Виготовлення, привласнення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів). Учасникам злочинної групи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням цих кримінальних проваджень здійснює прокуратура Сумської області.