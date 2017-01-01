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    Правоохоронці встановили особу вбивці поліцейського в Парижі

    • Сьогодні, 07:23
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    Місце стрілянини у центральній частині Парижу
    Місце стрілянини у центральній частині Парижу

    Водночас прокурор Парижу відмовився називати ім'я стрільця, поки слідчі не визначать, чи були у нього спільники

    Особа чоловіка, який влаштував стрілянину на Єлисейських полях у Парижі, була встановлена.

    Про це заявив в ході прес-конференції прокурор Парижа Франсуа Молінс, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

    Однак ім'я стрільця, як уточнив глава відомства, не буде названо до тих пір, поки слідчі не визначать, чи були у нього спільники.

    При цьому Associated Press з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах повідомляє, що поліція вже обшукала будинок в передмісті Парижа, Шелле, який, як вважають працівники правопорядку, був пов'язаний зі стрільцем.

    Ділянка, як зазначили співрозмовники агентства, за документами належить сім'ї 39-річного Каріма Чеурфі.

    В архівах газети Le Parisien, як зауважує агентство, вже згадувалося ім'я Чеурфі - у 2001 році він, за інформацією видання, був засуджений за напад на поліцейського.

    «Главком» повідомляв, що в четвер ввечері сталася стрілянина у центрі Парижу. В результаті нападу загинув один правоохоронець, ще двоє серйозно поранені.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

    За даними французьких ЗМІ, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова».

    Після стрілянини у центрі Парижу контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

    Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції, а очільник Франції Франсуа Олланд заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.

    Терористична організація «Ісламська держава» згодом взяла на себе відповідальність за влаштовану стрілянину.

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