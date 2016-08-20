Правоохоронці затримали адвоката-шахрая, що обіцяв вплинути на рішення суду за 100 тисяч гривень

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Юриста заарештували під час отримання другої частини коштів

Генпрокуратура та спецслужбовці затримали адвоката, який шахрайським шляхом отримав від комерційної структури 100 тис. грн, повідомляє прес-служба відомства.

За вказані кошти адвокат, незважаючи на те, що правова допомога ним у передбаченому законом порядку не надавалася, обіцяв вплинути на суд апеляційної інстанції з метою винесення рішення на користь суб’єкта господарювання.

Під час отримання другої частини грошей у сумі 30 тис. грн адвоката було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Примітно, що цей адвокат є захисником відстороненого судді Київського апеляційного адміністративного суду, якого нещодавно затримали працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за отримання неправомірної вигоди у сумі 5 тис. доларів США.

Причетність вказаного судді до шахрайських дій адвоката наразі перевіряється. З цією метою у зазначеного судді проведено обшуки.

Одночасно з цим проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.