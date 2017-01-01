Правоохоронці затримали одного з командирів розформованого спецпідрозділу «Шторм»

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Військового затримали на хабарі

Один з колишніх командирів розформованого спецпідрозділу Національної гвардії України «Шторм» сьогодні був затриманий правоохоронцями. Чоловік пропонував хабар військовому прокурору Луганського гарнізону за закриття щодо нього кримінального провадження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«До військової прокуратури сил АТО звернувся прокурор Луганського гарнізону з рапортом про те, що йому і слідчому колишній боєць Семенченка з позивним Жак пропонує неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за закриття провадження стосовно нього», - написала Сарган.

Речниця ГПУ додала, що співробітниками військової прокуратури сил АТО спільно з УЗЕ ГУНП в Луганській області сьогодні ввечері було «затримано на гарячому Каминського В.І., який пропонував та надав неправомірну вигоду військовому прокурору Луганського гарнізону за вплив керівником органу прокуратури на підпорядкованих працівників та прийняття остаточного рішення у вигляді закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146, у якому останній (Каминський) є потенційним підозрюваним».

Наразі проводяться невідкладні першочергові дії.

До слова, сьогодні Оболонський районній суд Києва засудив колишнього командира роти «Торнадо» Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі.