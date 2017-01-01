Правоохоронна реформа провалися в 2016 році: експерт назвав причини і наслідки

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Правозахисник Євген Захаров назвав дві причини, чому провалилася правоохоронна реформа

Правозахисник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що правоохоронна реформа провалися в 2016 році. Про це він розповів під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

На переконання правозахисника, є дві причини, чому провалилася в минулому році правоохоронна реформа. Перша – погано проведена переатестація.

«Бо нормативні документи, за якими вона проводилася, були вкрай поганими, і всіх, кого звільнили за атестацією, поновилися через суди на своїх посадах. Всі, хто бажав, ті і поновилися. Наприклад, в Харківській області, де я мешкаю, всі начальники райвідділів, всі заступники начальників обласного управління, начальники департаментів, які були звільненні через атестацію, усі вони сьогодні працюють на своїх посадах», - говорить Захаров.

Друга причина провалу реформи – відсутність фінансування.

«Справа в тому, що було обіцяно, що тим, хто пройде атестацію, буде підвищено заробітну плату. Але коштів не було. Кошти пішли на створення нової патрульної поліції у 32 містах України. Людям зарплату не підвищили. Сталася абсолютно ненормальна ситуація, коли основна частина поліцейських, слідчі, оперативники, дільничі отримували в два-три рази менше зарплатню, ніж молоді патрульні, які стаж роботи мали півроку або рік. Начальники райвідділів отримували менше, ніж патрульний, начальники штабів обласних управлінь отримували таку ж зарплату, яку отримував патрульний», - продовжує правозахисник.

Наслідком такої ситуації стало масове звільнення людей з Національної поліції. На жовтень 2016 року був некомплект 40% особового складу, що і було однією з причин того, що підвищився рівень злочинності, зменшився рівень розкриття справ, бо немає кому розкривати ті злочини.

«З 1 жовтня 2016 року зарплату підняли, зрівняли, і зараз є можливість для того, щоб знову поновити цю реформу. Але зараз це вже значно важче робити, система оговталася, і я особисто спостерігаю дуже серйозний спротив реформаторським намаганням, тепер це складніше робити, аніж це було два роки тому», - висловлює занепокоєння Захаров.

Дивіться запис прес-конференції: