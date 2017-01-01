Православні та греко-католики відзначають Вербну неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення ритуальних гілочок верби після богослужіння

Християни Східного обряду в неділю, 9 квітня, відзначають Свято Входу Господнього в Єрусалим, або, як його ще називають у народі, Вербну неділю.

Згідно із християнським вченням, цього дня, за п'ять днів до свого розп'яття, Ісус в'їжджав до Єрусалима на віслюку, і миряни устеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Свято має кілька назв: його називають Тиждень Ваій чи Квітковий тиждень, а з часів Русі - Вербна неділя - від традиції віруючих приходити у цей день до церкви з гілками верби, тому що вона перша сповіщає про прихід весни

На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення ритуальних гілочок верби після богослужіння.

Повертаючись з відправи, більші гілочки втикали біля дороги чи на городі, щоб освячене дерево пустило коріння. З верби виготовляли різноманітні речі господарського призначення.

Посвячені гілочки затикали також у хліві та стайні «від грому та пожежі», решту ж клали за образи на покуті. Вважалося, що це дерево допомагає від багатьох недуг і має неабияку магічну силу. Виганяючи вперше корів на пасовисько, їх обов'язково благословляли свяченою вербою, аби нечисть не чіплялася до тварин. З дрібніших галузок чи листочків робили відвар або горілчану настоянку - нею лікували від головного болю, пропасниці, гарячки, шлункових хвороб, заживляли рани на тілі, використовували як натирання при ревматизмі. Такою ж настоянкою зцілювали й домашніх тварин.

Після Вербної неділі нерідко верталося похолодання – «прийшла Вербниця - назад зима вернеться».