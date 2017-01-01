Православний світ святкує другий день Різдва - Собор Пресвятої Богородиці

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Церква присвячує другий день різдвяних свят, святої родини, тобто Пречистій Діві Марії та її святому Обручнику, Йосипу

На другий день Різдва Христового 8 січня християни святкуютьють Собор Пресвятої Богородиці, славлячи гідність богоматеринства. Загалом, від свята Христового Різдва до Богоявлення, в якому відзначають Собор Пресвятої Богородиці, триває 12 днів, тому й називається дванадцятиденням.

Вважалося, що це свято для жіноцтва важливіше, ніж Різдво, оскільки пов'язане з Матір'ю Божою. У цей день починали колядувати і проводити жіночі обряды. На Богородицю жінки відвідували бабів, які приймали в них роди, пригощаючи вечерею, а також справляли обіди та панахиди по померлих (вірили, що вночі всі небіжчики сходяться до храму і їм правлять молитви священики, які також померли).

За звичаєм люди на другий день після Різдва обмінювалися печивом, нібито на честь болю Пречистої Діви Марії при народженні Ісуса Христа. Собор таку практику засуджує і забороняє, називаючи народження Христа «безболісним».

Церква присвячує другий день різдвяних свят, святої родини, тобто Пречистій Діві Марії та її святому Обручнику, Йосипу. Як сам Ісус Христос є взірцем ідеального доброчесного життя, так і Пресвята родина є ідеалом сім'ї.

Джерело: Українські новини