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Міжнародний суд ООН

Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008 р.) Володимир Василенко проаналізує винесене проміжне рішення Міжнародного суду ООН за позовом України до Росії

Сьогодні, 21 квітня, об 11:00 інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Правовий аналіз проміжного рішення міжнародного суду ООН».

Запрошені гості: Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008 р.).

Він проаналізує винесене проміжне рішення Міжнародного суду ООН, відмову визнати фінансування тероризму Росією, тобто які докази суд визнав недостатніми і чому, вплив наявності Мінських домовленостей на рішення суду і кваліфікація подій на Донбасі, на чому треба зосередитися українській стороні для подальшої участі у цьому судовому процесі, які переваги є російської сторони.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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