Правозахисник: двоє зниклих на Луганщині чоловіків – колишні бійці «Айдару»

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Шеврон «Айдару»

Зниклі чоловіки приїхали на Луганщину для святкування Дня українського добровольця

Правозахисник Харківської правозахисної групи, колишній боєць «Айдару» Юрій Асєєв заявив, що двоє із зниклих на Луганщині чоловіків, чиє авто було знайдене між Бобровим та Борівським, служили в «Айдарі».

Про це він повідомив в коментарі «Громадському радіо»

За словами Асєєва, один зі зниклих - екс-боєць з позивним «Бульдозер», другий - його син, третій боєць відомий під позивним «Одеса».

«Вони їхали з міста Щастя. Причому, вирішили поїхати дорогою повз Боровське», - розповів правозахисник.

Також він додав, що є інформація про те, що на місце, де було знайдено авто зниклих, виїздили кінологи. Собаки привели правоохоронців до річки, де сліди втрачаються.

Він зазначив, що зниклі чоловіки - не жителі Луганської області. На Луганщину вони приїхали на День українського добровольця у місто Щастя.

Нагадаємо, що у Луганській області неподалік лінії розмежування зникли троє людей, поліція не виключає версію захоплення їх у полон диверсантами бойовиків.

11 березня в 23:00 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі об'їзної дороги між селищами Боброве та Борівське виявлений у відкритому стані автомобіль зниклих чоловіків.

У поліції зазначили, що у даній автівці їхали батько з сином (51 рік і 31 рік) та 23-річний хлопець.