Правозахисники: з 2014 року в Криму зафіксовано 43 випадки викрадення людей

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Активісти в Криму

Шість осіб у Криму були знайдені мертвими після зникнення

З 3 березня 2014 року по 31 грудня 2016 року на території окупованого Криму зафіксовані насильницькі зникнення мінімум 43 осіб і в 36 випадках встановлено факти причетності до цього Російської Федерації і окупаційної влади.

Відповідні дані у своєму звіті наводять правозахисники організації «КримSOS».

«Ми розуміємо, що ці дані не є вичерпними, і про деякі випадки правопорушень і злочинів ми ще будемо дізнаватися дуже довго. Але ті 43 випадки, в 36 з яких встановлено причетність РФ, повинні служити тій доказовою базою, по якій органи України і Росії повинні проводити ефективне розслідування і притягати винних до відповідальності», - сказала у коментарі «Інтерфакс-Україна» співавтор звіту Євгенія Андреюк.

Правозахисники вказують, що 17 зниклих були звільнені, 18 не знайдені та вважаються зниклим безвісти, шість були знайдені мертвими, двоє виявлені в місцях неволі і пізніше засуджені за політично вмотивованим кримінальним справам.

Автори звіту звертають увагу, що з осені 2014 року жодного зі зниклих не знайшли в живих і де-факто влада не розслідувала жодного випадку викрадення.

Ті ж люди, які були звільнені, пережили «жахливі тортури і негуманне поводження».

До слова, сьогодні підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму продовжив на три місяці арешт заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.