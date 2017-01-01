Представник омбудсмана розповів, як харчують та одягають військовослужбовців

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Українські військовослужбовці

Кількість і якість харчування є достатньою, зазначив Святослав Стеценко

Військовослужбовці у повній мірі забезпечені якісним харчуванням. Покращилося постачання особистого майна, одягу, взуття військовослужбовцям. Але є випадки, коли одяг приходить на склад такий, що не відповідає вказаним розмірам на бирках. Про це розповів представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослав Стеценко під час прес-конференції в «Главкомі».

«Харчування забезпечується в повній мірі, переважно воно якісне. Там, де виникають якісь проблеми, це суто недбалість на місцевому рівні або відсутність іноді належних умов. Але кількість і якість харчування є достатньою. Покращилося постачання особистого майна, одягу, взуття військовослужбовців. Усім переважно забезпечені. Але і там є проблеми. Наприклад, у двох бригадах ЗСУ, де я був з моніторингом, мені доповідали, що часто, коли вони отримують на склади речового майна обмундирування, то це обмундирування інших розмірів, воно набагато менше, на бирці вказаний один розмір, а по факту це буде менший розмір, тобто одяг 52 розміру, який фактично 42 розміру. Це свідчить про те, що хтось заощадив на тканині, фактично це було вкрадено, і постає питання, чому не вжито жодних заходів, немає розслідувань, немає покараних винних з боку постачальників, з боку військових, які це приймали», - говорить Стеценко.

На його переконання, абсолютна більшість військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО і поза зоною АТО, готові обороняти свою країну, готові ризикувати власним здоров’ям та життям. «І коли вони натомість не відчувають на собі щоденної належної турботи з боку держави, не з боку безпосередніх своїх командирів, а з боку держави в цілому, то вони часто питають: а чому ми за них воюємо? Таке ставлення держави є неприйнятним», - зазначив представник омбудсмана.

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