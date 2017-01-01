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    Представник Порошенка звинуватив Соболєва в гальмуванні призначення аудитора НАБУ

    • Сьогодні, 00:18
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    «БПП» і «Народний фронт» просять призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ

    Представник Президента у Верховній Раді, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов звинуватив голову комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва в затягуванні процесу призначення аудитора Національного антикорупційного бюро.

    Про це йдеться у заяві БПП.

    За його словами, представники комітету «неодноразово зверталися до голови комітету Єгора Соболева з пропозицією винести кандидатури на посаду аудитора НАБУ до сесійної зали для прийняття рішення».

    «Це було зроблено відкрито. Але, на превеликий жаль, дії керівництва комітету призвели до гальмування цього процесу», – заявив Герасимов.

    Нагадаємо, що «БПП» і «Народний фронт» просять призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.

    Обрати кандидатів для подальшого голосування має антикорупційний комітет Ради.

    16 березня на позачерговому засіданні комітету, запропоновано дві кандидатури: Найджела Брауна та Роберта Сторча.

    Однак ряд членів комітету назвали цю пропозицію «фальшивою».

    Пізніше, у Раді навіть не винесли на порядок денний голосування щодо обрання аудитора.

    Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв призначив засідання на ранок 17 березня.

    БПП НАБУ Народний фронт
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