Представник Порошенка звинуватив Соболєва в гальмуванні призначення аудитора НАБУ

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«БПП» і «Народний фронт» просять призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ

Представник Президента у Верховній Раді, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов звинуватив голову комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва в затягуванні процесу призначення аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у заяві БПП.

За його словами, представники комітету «неодноразово зверталися до голови комітету Єгора Соболева з пропозицією винести кандидатури на посаду аудитора НАБУ до сесійної зали для прийняття рішення».

«Це було зроблено відкрито. Але, на превеликий жаль, дії керівництва комітету призвели до гальмування цього процесу», – заявив Герасимов.

Нагадаємо, що «БПП» і «Народний фронт» просять призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.

Обрати кандидатів для подальшого голосування має антикорупційний комітет Ради.

16 березня на позачерговому засіданні комітету, запропоновано дві кандидатури: Найджела Брауна та Роберта Сторча.

Однак ряд членів комітету назвали цю пропозицію «фальшивою».

Пізніше, у Раді навіть не винесли на порядок денний голосування щодо обрання аудитора.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв призначив засідання на ранок 17 березня.