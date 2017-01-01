Представник України в ЄС: Настав час для деокупації Криму

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Микола Точицький

Євросоюз має бути готовий активізувати дипломатичний і політичний тиск на Росію, - Точицький

Настав час розробити і запустити міжнародний переговорний механізм щодо деокупації незаконно анексованого Росією українського Криму, заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

«Росія повинна скасувати всі свої незаконні рішення, які призвели до окупації Криму», - написав він у статті для EUObserver.

Точицький додав, що Євросоюз має бути готовий активізувати дипломатичний і політичний тиск на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій, щоб показати, що ЄС не стоятиме осторонь і не дозволить порушень прав людини.

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.