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    Представник України в ЄС: Настав час для деокупації Криму

    • Сьогодні, 20:11
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    Микола Точицький
    Микола Точицький

    Євросоюз має бути готовий активізувати дипломатичний і політичний тиск на Росію, - Точицький

    Настав час розробити і запустити міжнародний переговорний механізм щодо деокупації незаконно анексованого Росією українського Криму, заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

    «Росія повинна скасувати всі свої незаконні рішення, які призвели до окупації Криму», - написав він у статті для EUObserver.

    Точицький додав, що Євросоюз має бути готовий активізувати дипломатичний і політичний тиск на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій, щоб показати, що ЄС не стоятиме осторонь і не дозволить порушень прав людини.

    Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

    Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.

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    ЄС Крим Україна
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