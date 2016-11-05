Представники окремих груп сирійської опозиції заявили про заморозку мирних переговорів

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1 січня літаки авіації армії президента Сирії Башара Асада відновили бомбардування позицій повстанців

Представники окремих груп сирійської опозиції заявили, що заморожують підготовку до мирних переговорів через порушення з боку режиму президента Сирії Башара Асада.

З відповідною заявою виступили близько десяти сирійських опозиційних груп, передає AFP.

«Оскільки ці порушення тривають, групи опозиції заявляють про замороження всіх обговорень, пов'язаних з переговорами в Астані», – цитує агентство спільну заяву, щодо переговорів, запланованих на кінець січня за ініціативи Росії і Туреччини у столиці Казахстану Астані.

Нагадаємо, що 31 грудня Рада Безпеки ООН ухвалила підготовлену Росією і Туреччиною резолюцію щодо припинення вогню та ініціювання мирних переговорів у Сирії.

1 січня літаки авіації армії президента Сирії Башара Асада відновили бомбардування позицій повстанців поблизу Дамаска. Це сталося на третій день дії угоди про припинення вогню.