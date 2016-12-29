Представники ОРДО не виконали обіцянку звільнити сімох неповнолітніх, -Геращенко

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За словами Геращенко, Україна боротиметься за звільнення кожного полоненого

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що Україна боролася і боротиметься за звільнення кожного полоненого.

Про це вона заявила ввечері у четвер на брифінгу в Краматорську, розповідаючи про хід визволення українських полонених, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Ми точно знаємо про місцезнаходження близько 60 чоловік, СБУ говорить про кількість у 119. Проте віднайти усіх доволі складно. Україна боролася і боротиметься за кожного свого громадянина, для нас важливо знайти та звільнити усіх», – заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що обмін полоненими бойовики та Росія використовують як інструмент тиску на Україну для визволення злочинців, при цьому відмовляються йти на компроміси та обмінюють людей, які не мають відношення до збройного конфлікту. Так, за словами Геращенко, представники ОРДО не виконали обіцянку звільнити сімох неповнолітніх, яких російська сторона звинувачує у проведенні «диверсій» на тимчасово не підконтрольній уряду території.

Також вона зазначила, що бойовики перестали допускати міжнародні організації до спільного пошуку загиблих та зниклих безвісти, не дозволяють відвідувати місця утримання в’язнів і полонених. Окрім цього, самі представники окупованих територій постійно надають різні списки полонених з обох сторін. Наразі встановити, хто саме з українських захисників знаходиться у полоні – дуже важко.

У свою чергу міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш зауважив, що міжнародні організації провели величезну роботу зі звільнення полонених. Міжнародний комітет Червоного Хреста та «Лікарі без кордонів» мали доступ до заручників, тому інформація про їх стан та місцезнаходження малими дозами потрапляли до України. Зараз бойовики значно обмежують їх діяльність, тому що бояться, що інформація про полонених буде розповсюджена.

Обидва політики зауважили, що Росія та представники окупованих територій використовують громадян України не лише для звільнення злочинців, а і як інструмент політичного тиску під час переговорів у Мінську.