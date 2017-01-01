Представники Росії умисно завищують дані про обстріли - Міноборони

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Dnepr.info За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 44 ворожі обстріли.

Противник продовжує заходи з дискредитації ЗСУ

Представники Збройних сил Російської Федерації у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін умисно завищуючи показники кількості обстрілів та зі сторони сил АТО. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Крім того, у відомстві зазначили, що такі дії пояснюються виправданням обстрілів.

«Противник продовжує заходи з дискредитації ЗС України. Встановлено, що представники ЗС РФ у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін умисно завищують показники кількості обстрілів, боєприпасів та їх калібру зі сторони сил АТО. Зазначене здійснюється з метою виправдання обстрілів «у відповідь на дії підрозділів ЗС України», - йдеться й повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 44 ворожі обстріли. Двох українських військових поранено.