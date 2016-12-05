Предстоятелю Української православної церкви - 88. Віряни виконали Патріарху «Многая літа»

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Фото: Станіслав Груздєв Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

День народження у Предстоятеля буде 23 січня, але святкові заходи вже почалися

Українська Православна Церква Київського Патріархату відзначає 88-ліття свого Предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ КП, урочисті богослужіння у Володимирському Патріаршому кафедральному соборі міста Києва проводяться із 21 січня.

Зокрема, 22 січня о 10 годині відбулася Божественна літургія.

Богослужіння очолив Святійший Патріарх Філарет у співслужінні єпископату та духовенства з усієї України.

«Запрошуємо до спільної молитви», - зазначає прес-служба церкви.

Нагадаємо, Патріарх Філарет заявив, що в Україні вже почалося формування єдиної помісної церкви.

За словами глави УПЦ КП, зараз процес об'єднання уже розпочався і багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. «Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат - це дійсно українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов'язково буде», - підкреслив Філарет.

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