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    Предстоятелю Української православної церкви - 88. Віряни виконали Патріарху «Многая літа»

    • Сьогодні, 14:07
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    <p>Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет</p>
    Фото: Станіслав Груздєв

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    День народження у Предстоятеля буде 23 січня, але святкові заходи вже почалися

    Українська Православна Церква Київського Патріархату відзначає 88-ліття свого Предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

    Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ КП, урочисті богослужіння у Володимирському Патріаршому кафедральному соборі міста Києва проводяться із 21 січня.

    Зокрема, 22 січня о 10 годині відбулася Божественна літургія.

    Богослужіння очолив Святійший Патріарх Філарет у співслужінні єпископату та духовенства з усієї України.

    «Запрошуємо до спільної молитви», - зазначає прес-служба церкви.

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    Нагадаємо, Патріарх Філарет заявив, що в Україні вже почалося формування єдиної помісної церкви.

    За словами глави УПЦ КП, зараз процес об'єднання уже розпочався і багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. «Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат - це дійсно українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов'язково буде», - підкреслив Філарет. 

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    Філарет УПЦ КП православна церква
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