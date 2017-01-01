Прем'єр Баварії після візиту до Путіна їде до Порошенка

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Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер

Глава баварського уряду відвідає українську столицю в середу

Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер збирається з візитом до України. Про це повідомляє Bayern Kurier.

«Баварське посередництво в Києві: після візиту до президента Володимира Путіна прем'єр-міністр Хорст Зеєхофер летить на розмову з Петром Порошенком в Україну», - йдеться в публікації.

За даними видання, глава баварського уряду відвідає українську столицю в середу. Там він буде, в першу чергу, говорити про скрутне становище на сході України. Видання нагадує, що про це минулої суботи в Німеччині говорили Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель.

Програмою візиту передбачено зустрічі з українським президентом, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, київським мером Володимиром Кличком. Одна з цілей візиту - інтенсифікація співпраці між федеральною землею і Україною, яка була започаткована в 1990 році.

Вже відбулося 10 засідань двосторонньої робочої комісії з співпраці, причому останнє - в лютому цього року після 6 років перерви; наступне заплановано на кінець 2018 року. Минулого року Баварія експортувала в Україну товарів на 417 млн євро, імпортувала - на 236 млн.

Порошенко запросив Зеєхофера в Київ під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому ц.р.

Супроводжувати Зеєхофера буде кілька осіб із земельного уряду, на відміну від візиту до Москви в середині березня, коли делегація включала більше сотні баварських бізнесменів.

Зеєхофер, який також є головою Християнсько-соціального союзу, сестринської партії Ангели Меркель ХДС (Християнсько-демократичного союзу), останні кілька років різко критикує канцлера. Одним з пунктів розбіжностей між ними є політика санкцій проти Росії. Прем'єр Баварії вважається в Німеччині одним з найзатятіших прибічників їх скасування. Втім, під час згаданого візиту до Москви (на початку 2015 року він також відвідував Путіна у Росії) політик сказав, що заходи може бути знято лише після виконання Мінських угод.

Джерело: Укрінформ