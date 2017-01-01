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    Прем’єр Британії 14 березня може остаточно запустити Brexit

    • Сьогодні, 06:42
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    Тереза Мей
    Тереза Мей

    У вівторок законопроект про Brexit має буде ратифікований королевою Єлизаветою II

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може ввести в дію процедуру виходу країни з ЄС вже у найближчий вівторок, 14 березня. Про це повідомляє газета Daily Telegraph.

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    Приводом для цього стане та обставина, що вже 13 березня законопроект про запуск урядом процедури виходу Великобританії з співтовариства буде схвалений обома палатами парламенту - Палатою громад і Палатою лордів, остання з яких більше не буде вносити до цього документа нових поправок.

    Очікується, що уряд Мей відкине обидві внесені поправки. Одна з них стосується захисту прав громадян ЄС, які проживають у Великобританії, а друга вимагає, щоб уряд заручився санкцією парламенту, перш ніж укладати з ЄС угоду про вихід країни зі складу Євросоюзу.

    Так, вже 14 березня після того, як законопроект про Brexit буде ратифікований королевою Єлизаветою II і набуде статус закону, уряду Мей буде дано зелене світло для запуску процедури виходу країни з ЄС.

    Повідомляється, що канцлер Німеччини Ангели Меркель дала зрозуміти, що якщо Тереза Мей введе наступного тижня в дію 50 статтю, то 27 країн в ЄС проведуть шостого квітня надзвичайний саміт.

    «Главком» також повідомляв, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сподівається, що Британія повернеться в ЄС.
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    Великобританія Brexit Тереза Мей Велика Британія
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