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    Прем’єр Британії готова надати Шотландії, Уельсу та Ірландії більше повноважень

    • Сьогодні, 20:36
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    Тереза Мей
    Тереза Мей

    За словами Мей, зараз не час» для нового голосування за незалежність

    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зустрінеться з першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен на тлі заявленого референдуму про незалежність Шотландії, який повинен відбутися через два роки.

    Про це повідомляє ABC News.

    Як очікується, Мей виступить із промовою, в якій пообіцяє більше повноважень для Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

    За її словами, Мей ніколи не допустить, щоб Сполучене Королівство «було ослаблене і люди віддалилися один від одного».

    Зазначається, що британський парламент повинен спочатку юридично затвердити референдум, однак, за словами Мей, «зараз не час» для нового голосування за незалежність.

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    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 29 березня напише листа до ЄС із офіційним оголошенням про вихід Британії з Європейського Союзу.

    13 березня Стерджен оголосила про підготовку нового референдуму про незалежність. Його планується провести між осінню 2018 року і весною 2019 року.

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    референдум Шотландія Ірландія Тереза Мей Велика Британія
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