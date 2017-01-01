Прем'єр Британії хоче ввести урядовий контроль за інтернетом

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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей

Нововведенням передбачаються суттєві зміни в роботі британського сегменту мережі

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей хоче ввести правила, згідно яких буде здійснюватися урядове регулювання і контроль за інтернетом. Про це пише Independent.

Виходячи з відповідного маніфесту уряду, нововведенням передбачаються суттєві зміни в роботі британського сегменту мережі.

Мета контролю - глобальне лідерство Британії в «регулюванні використання особистих даних і інтернету», йдеться також у документі.

Уряд зазначає, що буде працювати ще більш жорстко, щоб позбавити терористів «безпечного місця для спілкування».

На сьогоднішній день спецслужби Британії можуть читати повідомлення терористів завдяки спеціальним технологіях, однак це послаблює безпеку спілкування всіх інших громадян.

Британський уряд, схоже, починає радикальні зміни в тому, як працюють соціальні мережі та інтернет-компанії, відзначають журналісти.

Нові правила будуть включати в себе також закони, які ускладнюють доступ до порнографічних та інших веб-сайтах. Уряд зможе встановлювати обмеження на перегляд контенту для дорослих.

Нагадаємо, 16 травня президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Джерело: Ліга.net