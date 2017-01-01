Прем'єр Британії пообіцяла втричі скоротити кількість мігрантів до країни

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Тереза Мей перед виборами обіцяє скоротити потік іммігрантів

Прийнятними масштабами імміграції Мей назвала «десятки тисяч» осіб

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла виконати план Консервативної партії щодо скорочення щорічної імміграції до рівня 100 тисяч осіб.

Про це Мей заявила в понеділок, 8 травня/

Очікується, що цей план буде оголошено у передвиборчій програмі партії наступного тижня.

За словами Мей, імміграція спричиняє великий тиск на людей невисокого достатку та соціальні служби.

«Звичайно, щойно ми покинемо Європейський Союз, у нас буде можливість забезпечити контроль над нашими кордонами», — сказала Мей.

Прийнятними масштабами імміграції Мей назвала «десятки тисяч» осіб.

Зазначається, що за 12 місяців станом на вересень минулого року до Великобританії прибули 273 тисячі мігрантів, що на 49 тисяч менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, Консервативна партія впевнено виграла місцеві вибори у Британії, які відбулися 4 травня.

Джерело: Deutsche Welle