Прем'єр Чехії передумав сьогодні відправляти уряд у відставку
- Сьогодні, 11:07
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Попри це очільник уряду все ж планує піти у відставку в середині травня
Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка сьогодні так і не подасть прохання про відставку свого уряду президенту Мілошу Земану.
Про це заявив речник прем'єр-міністра Мартін Айрер, повідомляє видання Reuters.
Попри це, за його словами, очільник уряду все-таки планує піти у відставку в середині травня.
Таким чином Соботка поінформує президента Земана щодо ситуації у правлячій коаліції і призначить дату, коли він офіційно подасть заяву про відставку. Зазначається, що, швидше за все, це станеться після повернення Земана з Китаю у другій половині місяця.
Раніше повідомлялося, що Соботка цього тижня мав подати прохання про відставку свого кабінету через підозрілі ділові махінації міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша.
Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.