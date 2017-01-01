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    Прем'єр Чехії передумав сьогодні відправляти уряд у відставку

    • Сьогодні, 11:07
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    <span>Богуслав Соботка</span>
    Богуслав Соботка

    Попри це очільник уряду все ж планує піти у відставку в середині травня

    Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка сьогодні так і не подасть прохання про відставку свого уряду президенту Мілошу Земану.

    Про це заявив речник прем'єр-міністра Мартін Айрер, повідомляє видання Reuters.

    Попри це, за його словами, очільник уряду все-таки планує піти у відставку в середині травня.

    Таким чином Соботка поінформує президента Земана щодо ситуації у правлячій коаліції і призначить дату, коли він офіційно подасть заяву про відставку. Зазначається, що, швидше за все, це станеться після повернення Земана з Китаю у другій половині місяця.

    Раніше повідомлялося, що Соботка цього тижня мав подати прохання про відставку свого кабінету через підозрілі ділові махінації міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша. 

    Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.

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