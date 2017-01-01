Прем'єр Чехії передумав сьогодні відправляти уряд у відставку

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Богуслав Соботка

Попри це очільник уряду все ж планує піти у відставку в середині травня

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка сьогодні так і не подасть прохання про відставку свого уряду президенту Мілошу Земану.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Мартін Айрер, повідомляє видання Reuters.

Попри це, за його словами, очільник уряду все-таки планує піти у відставку в середині травня.

Таким чином Соботка поінформує президента Земана щодо ситуації у правлячій коаліції і призначить дату, коли він офіційно подасть заяву про відставку. Зазначається, що, швидше за все, це станеться після повернення Земана з Китаю у другій половині місяця.

Раніше повідомлялося, що Соботка цього тижня мав подати прохання про відставку свого кабінету через підозрілі ділові махінації міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша.

Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.