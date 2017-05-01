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    Прем’єр Чехії відправить уряд у відставку через «підозрілі махінації» деяких міністрів

    • Сьогодні, 17:10
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    Богуслав Соботка
    Богуслав Соботка

    Богуслав Соботка подасть прохання про відставку свого кабінету міністрів

    Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка цього тижня подасть прохання про відставку свого кабінету через «підозрілі ділові махінації» міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Ceske Noviny.

    У вівторок, 2 травня, Богуслав Соботка заявив на прес-конференції, що зустрінеться із президентом Мілошем Земаном цього тижня та подасть прохання про відставку уряду.

    «Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - заявив Соботка.

    Таке рішення Соботка пояснив тим, що не може нести відповідальність за уряд, у якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.

    Нагадаємо, раніше Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно виматюкав міністра у соцмережі.

    Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.

    Кабмін Чехія
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