Прем’єр Чехії відправить уряд у відставку через «підозрілі махінації» деяких міністрів

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Богуслав Соботка

Богуслав Соботка подасть прохання про відставку свого кабінету міністрів

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка цього тижня подасть прохання про відставку свого кабінету через «підозрілі ділові махінації» міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Ceske Noviny.

У вівторок, 2 травня, Богуслав Соботка заявив на прес-конференції, що зустрінеться із президентом Мілошем Земаном цього тижня та подасть прохання про відставку уряду.

«Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - заявив Соботка.

Таке рішення Соботка пояснив тим, що не може нести відповідальність за уряд, у якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, раніше Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно виматюкав міністра у соцмережі.

Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.