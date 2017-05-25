Прем'єр Чорногорії прокоментував інцидент з Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп і Маркович

Маркович заявив, що інцидент з Трампом на саміті НАТО є «необразливою ситуацією»

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що інцидент, коли президент США Дональд Трамп на саміті НАТО відсунув його, є «необразливою ситуацією».

Про це повідомляє Associated Press.

«Цьому не надали уваги, я просто бачив реакцію на це в соціальних мережах. Це просто невинна ситуація», - сказав він журналістам.

Відзначається, що Маркович скористався можливістю, щоб подякувати Трампу за підтримку членства Чорногорії в НАТО.

«(Це. -ред.) природно, що президент США перебуває в першому ряд», - також додав він.

Раніше повідомлялося, що Трамп під час огляду нової будівлі штаб-квартири НАТО відсунув прем'єр-міністра Чорногорії.

Трамп став у першій лінії серед присутніх на церемонії, поруч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.

Президент США Дональд Трамп виступаючи у Брюсселі на відкритті меморіалу загиблим внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку назвав Росію джерелом загроз.

Раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі. Трамп також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.