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    Прем'єр Чорногорії прокоментував інцидент з Трампом

    • Сьогодні, 07:46
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    Трамп і Маркович
    Трамп і Маркович

    Маркович заявив, що інцидент з Трампом на саміті НАТО є «необразливою ситуацією»

    Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що інцидент, коли президент США Дональд Трамп на саміті НАТО відсунув його, є «необразливою ситуацією».

    Про це повідомляє Associated Press.

    «Цьому не надали уваги, я просто бачив реакцію на це в соціальних мережах. Це просто невинна ситуація», - сказав він журналістам.

    Відзначається, що Маркович скористався можливістю, щоб подякувати Трампу за підтримку членства Чорногорії в НАТО.

    «(Це. -ред.) природно, що президент США перебуває в першому ряд», - також додав він.

    Раніше повідомлялося, що Трамп під час огляду нової будівлі штаб-квартири НАТО відсунув прем'єр-міністра Чорногорії.

    Трамп став у першій лінії серед присутніх на церемонії, поруч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск,  президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.

    Президент США Дональд Трамп виступаючи у Брюсселі на відкритті меморіалу загиблим внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку назвав Росію джерелом загроз. 

    Раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі. Трамп також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.

    США НАТО Дональд Трамп
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