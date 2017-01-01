  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прем’єр Італії збирається в Сочі на зустріч з Путіним

    • Сьогодні, 00:07
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні
    Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні

    Перед візитом в Росію Джентілоні відвідає Китай

    Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрінеться в Сочі з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

    Про це розповів прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

    «Так, така зустріч планується», - підтвердив він.

    Сьогодні на сайті уряду Італії було опубліковано повідомлення, що Джентілоні з 14 по 17 травня відвідає Китай і Росію.

    «У понеділок, 15 травня, в Пекіні прем'єр відвідає міжнародний форум по кооперації, а 16 травня він зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Кецяном», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у вівторок, 2 травня, президент Росії Володимир Путін провів в Сочі зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а ввечері поговорив по телефону з главою Білого дому Дональдом Трампом.

    Читайте також
    Путін Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ