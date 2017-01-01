Прем’єр Італії збирається в Сочі на зустріч з Путіним
- Сьогодні, 00:07
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Перед візитом в Росію Джентілоні відвідає Китай
Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрінеться в Сочі з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.
Про це розповів прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
«Так, така зустріч планується», - підтвердив він.
Сьогодні на сайті уряду Італії було опубліковано повідомлення, що Джентілоні з 14 по 17 травня відвідає Китай і Росію.
«У понеділок, 15 травня, в Пекіні прем'єр відвідає міжнародний форум по кооперації, а 16 травня він зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Кецяном», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 2 травня, президент Росії Володимир Путін провів в Сочі зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а ввечері поговорив по телефону з главою Білого дому Дональдом Трампом.