Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати країни, які підтримали антиізраїльську резолюцію

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Прем'єр також настійно попросив міністрів утриматися від розмов про анексію територій до тих пір, поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав вказівку всім головам міністерств протягом найближчих трьох тижнів не здійснювати візитів в країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН і не проводити ніяких зустрічей з міністрами з цих країн, у тому числі з українською делегацією, яка підтримала резолюцію.

Про це він заявив на засіданні кабінету міністрів з військово-політичних питань, повідомляє 9 канал Ізраїлю.