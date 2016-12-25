Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати країни, які підтримали антиізраїльську резолюцію
- 26 Грудня, 05:26
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Прем'єр також настійно попросив міністрів утриматися від розмов про анексію територій до тих пір, поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав вказівку всім головам міністерств протягом найближчих трьох тижнів не здійснювати візитів в країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН і не проводити ніяких зустрічей з міністрами з цих країн, у тому числі з українською делегацією, яка підтримала резолюцію.
Про це він заявив на засіданні кабінету міністрів з військово-політичних питань, повідомляє 9 канал Ізраїлю.
Нетаньяху також повідомив, що не стане зустрічатися з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей на економічній конференції в Давосі, яка відбудеться в січні.
Прем'єр також настійно попросив міністрів утриматися від розмов про анексію територій до тих пір, поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США. Він натякнув на можливість нових антиізраїльських кроків міжнародної громадськості до зміни американської адміністрації, яка запланована на 20 січня.
Нагадаємо, Радбез ООН прийняв резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». За резолюцію проголосували Україна, Росія, Франція, Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет. Єдиною країною з Радбезу ООН, яка утрималася, були США.
Повідомлялося, що Ізраїль після голосування скасував офіційний візит українського прем’єра Володимира Гройсмана. Прес-секретар глави уряду України заявив, що візит перенесли на невизначений термін.