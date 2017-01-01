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    Прем’єр-міністр В’єтнаму: Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України

    • Сьогодні, 14:07
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    Петро Порошенко і&nbsp;Нгуєн Суан Фук
    Петро Порошенко і Нгуєн Суан Фук

    На форумі в Давосі Порошенко зустрівся із прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком

    У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

    Співрозмовники обговорили питання проведення у 2017 році українсько-в’єтнамського саміту.

    Петро Порошенко і Нгуєн Суан Фук домовилися також активізувати торговельно-економічні відносини.

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    « Було домовлено провести у першій половині поточного року чергове засідання українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Зокрема, в сфері авіабудування, сільського господарства і туризму. Також йшлося про активізацію співпраці в галузі освіти», - повідомляється на сайті.

    Україна та В’єтнам вирішили посилити координацію в рамках міжнародних організацій, включаючи ООН.

    Нгуєн Суан Фук наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

    Глава держави запросив прем’єр-міністра В’єтнаму відвідати Україну з офіційним візитом у зручний час.

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