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    Прем'єр-міністри країн Балтії приїдуть в Київ обговорити конфлікт на Донбасі і корупцію

    • Сьогодні, 00:17
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    Глави урядів Балтії зосередяться на питанні реформ у сфері протидії корупції

    Прем'єр-міністри Литви, Естонії і Латвії Саулюс Скверняліс, Юрі Ратас і Маріс Кучінскіс планують приїхати в Київ наступного тижня. Про це повідомляє естонське видання ERR.ee.

    «У ході візиту в Україну глави урядів зустрінуться з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією видання, на зустрічі обговорять конфлікт в Східній Україні і реформи.

    За словами радника прем'єр-міністра Литви Арнольдаса Пікжірніса, прем'єри зосередяться на питанні реформ у сфері протидії корупції.

    Крім того, прем'єр-міністр і міністр оборони Литви візьмуть участь у конференції з безпеки в Києві.

    Київ міністр
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