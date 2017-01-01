Прем'єр-міністри країн Балтії приїдуть в Київ обговорити конфлікт на Донбасі і корупцію

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Глави урядів Балтії зосередяться на питанні реформ у сфері протидії корупції

Прем'єр-міністри Литви, Естонії і Латвії Саулюс Скверняліс, Юрі Ратас і Маріс Кучінскіс планують приїхати в Київ наступного тижня. Про це повідомляє естонське видання ERR.ee.

«У ході візиту в Україну глави урядів зустрінуться з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, на зустрічі обговорять конфлікт в Східній Україні і реформи.

За словами радника прем'єр-міністра Литви Арнольдаса Пікжірніса, прем'єри зосередяться на питанні реформ у сфері протидії корупції.

Крім того, прем'єр-міністр і міністр оборони Литви візьмуть участь у конференції з безпеки в Києві.