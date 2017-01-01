Прем’єр Польщі закликала лідерів ЄС не переобирати Туска на новий термін

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Прем’єр Польщі Беата Шидло

Прем’єр Польщі Беата Шидло звернулася до лідерів ЄС з листом, в якому просить не підтримувати нинішнього главу Європейської Ради, польського політика Дональда Туска у переобранні на новий термін.

Прем’єр Польщі Беата Шидло звернулася до лідерів ЄС з листом, в якому просить не підтримувати нинішнього главу Європейської Ради, польського політика Дональда Туска у переобранні на новий термін.

Про це повідомляє RMF FM.

Беата Шидло написала главам держав і урядів ЄС листа, в якому пояснює останні дії польської дипломатії, пов'язані із висуванням на голову Європейської Ради Яцека Саріуш-Вольського і відсутність підтримки для Дональда Туска.

За інформацією видання, лист поділений на три частини: у першій Беата Шидло аргументує, чому Дональд Туск не може бути кандидатом від польського уряду, в другій дає позитивну оцінку Яцеку Саріуш-Вольському, а в третій - оцінює нинішню ситуацію в Європейському Союзі, та пише про глибоку кризу ЄС.

«Відсутність підтримки для Туска з боку свого уряду Шидло пояснює тим, що він перевищив повноваження та використав авторитет глави Європейської Ради в гострих внутрішніх суперечках, підтримував антидемократичні дії нинішньої польської опозиції», – йдеться у повідомленні.

Про Саріуш-Вольського Беата Шидло пише, що це кандидат, який впорається з вимогою збереження неупередженості та зможе привнести до Європейської Ради нову якість політики.

«Представляє його як компетентного політика, з більш ніж 40-річним досвідом у питаннях європейської інтеграції. За словами Шидло, Саріуш-Вольський в змозі модернізувати і реформувати ЄС», - продовжує видання.

У третій частині польський прем’єр наголошує на тому, що «європейський проект переживає безпрецедентну кризу і його відновлення вимагає свіжого погляду на багато питань Європейського Союзу».

Нагадаємо, 4 березня уряд Польщі офіційно висунув кандидатуру польського євродепутата Яцека Саріуш-Вольського на пост голови Європейської ради замість чинного голови Дональда Туска.

Після цього Саріуш-Вольський був виключений з лав польської опозиційної партії «Громадянська платформа». Після цього він був автоматично виключений з Європейської народної партії.