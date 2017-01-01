Прем’єр Росії спростував слова Путіна про свою хворобу

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Путін та Медведев

Напередодні Путні сказав, що прем`єр Росії захворів на грип, Медведєв натомість каже, що не хворів

Глава уряду Росії Дмитро Медведєв заявив, що останнім часом нічим не хворів.

«Так я і не хворів», - сказав він на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу в галузі автоперевезень у відповідь на привітання одного з учасників зустрічі з одужанням, повідомляє «РИА Новости»

14 березня російський президент Володимир Путін сам провів засідання уряду, повідомивши, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв захворів на грип.

«Епідемічна ситуація у нас, начебто, йде на спад, проте ситуація поки ще серйозна. Дмитра Анатолійовича не вберегли», - сказав Путін.

До слова, вчора Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився коментувати вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, яке в четвер сталось у Києві.

«Це не наша тема, нам нічого коментувати», - сказав Путін.