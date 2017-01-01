  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прем’єр Росії спростував слова Путіна про свою хворобу

    • Сьогодні, 05:57
    • Розсилка
    Путін та Медведев
    Путін та Медведев

    Напередодні Путні сказав, що прем`єр Росії захворів на грип, Медведєв натомість каже, що не хворів

    Глава уряду Росії Дмитро Медведєв заявив, що останнім часом нічим не хворів.

    Читайте також

    «Так я і не хворів», - сказав він на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу в галузі автоперевезень у відповідь на привітання одного з учасників зустрічі з одужанням, повідомляє «РИА Новости»

    14 березня російський президент Володимир Путін сам провів засідання уряду, повідомивши, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв захворів на грип.

    «Епідемічна ситуація у нас, начебто, йде на спад, проте ситуація поки ще серйозна. Дмитра Анатолійовича не вберегли», - сказав Путін.

    До слова, вчора Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився коментувати вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, яке в четвер сталось у Києві.

    «Це не наша тема, нам нічого коментувати», - сказав Путін.

    Читайте також
    Дмитро Медведєв Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ