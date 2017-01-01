Прем'єр Туреччини назвав успіхом будь-який результат референдуму щодо змін до Конституції

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Фото: Axar.az

під час референдуму правом голосу можуть скористатися 55 мільйонів громадян

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим проголосував на референдумі щодо поправок до конституції і заявив, що прийме будь-який результат голосування. Про це він сказав в Ізмірі, де і віддав свій голос, повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«…Яким би не був результат референдуму, це буде вибір нашого народу – його найкраще рішення, це успіх для країни», - сказав він.

Громадяни Туреччини голосують за місцем офіційної реєстрації, тому всі члени уряду перебувають зараз у своїх регіонах, а до вечора прибудуть в Анкару, щоб стежити за ходом обробки бюлетенів.

Багато турецьких знаменитостей також вже проголосували на референдумі. Так, зокрема, співак Таркан заповнив бюлетень, але був небагатослівним перед камерами, побажавши лише всім доброго ранку.

Як повідомляв «Главком», у Туреччині відбувається голосування на референдумі щодо змін до Конституції.

Нова конституція, запропонована командою президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, в разі її прийняття, дасть йому повноваження призначати міністрів, представляти бюджет, висувати кандидатури більшості суддів вищих судів і видавати укази, які отримають статус законів. Президент зможе оголошувати надзвичайний стан і розпускати парламент.