Прем’єр Угорщини звинуватив філантропа Сороса у побудові «мафіозної мережі»

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини вважає, що «активісти» Сороса працюють задля реалізації політичної волi фінансиста

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Джорджа Сороса у побудові «мафіозної мережі» неурядових громадських організацій, які працюють «в непрозорий спосіб для досягнення цілей Сороса».

Про це повідомляє Budapest business journal.

За словами Орбана, Сорос має «платну агентську мережу» в Угорщині, «активісти» якої працюють задля реалізації політичної волi фінансиста.

Нагадаємо, у квітні президент Угорщини Янош Адер підписав закон про вищу освіту з поправками, які дозволяють закрити Центральноєвропейський університет (CEU), заснований в 1991 році філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.

На вулиці Будапешту вийшли десятки тисяч людей, які виступали проти нового законодавства, яке змушує університет, заснований американським мільярдером Джорджем Соросом, покинути країну.

Відповідно до закону, університет має припинити прийом студентів у 2018 році і зачинити свої двері в 2021-му.

Представники правоцентристської Європейської народної партії Угорщини наприкінці квітня запевняли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде закривати Центральноєвропейський університет.