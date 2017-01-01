Прем'єра Польщі виписали з лікарні після ДТП

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Аварія з Шидло сталася 10 лютого поблизу Кракова

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло покинула лікарню після того, як минулого тижня вона постраждала при ДТП. Про це повідомляє Reutres.

«Я дам собі кілька днів відпочинку, і у вівторок (21 лютого) ми зустрінемося з вами знову на прес-конференції після засідання уряду)», - сказала Шидло журналістам.

Аварія сталася 10 лютого поблизу Кракова. В приватний автомобіль прем'єр-міністра врізався лімузин. Офіційний представник уряду підкреслював, що серйозні травми Шидло не отримала.

Нагадаємо, урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП в місті Освенцим у п'ятницю ввечері.

Прокуратура висунула звинувачення водію автомобіля Fiat у спричиненні ДТП. З урахуванням наслідків аварії МВС Польщі підготує зміни у функціонуванні Бюро охорони уряду.