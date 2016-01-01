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    Прем'єром Румунії може стати кримська татарка

    • Сьогодні, 11:10
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    <p>Севіл Шайдех&nbsp;</p>

    Севіл Шайдех 

    Севіл Шайдех може стати першою мусульманкою, яка займе пост прем'єр-міністра Румунії

    Коаліція парламентської більшості в Румунії висунула на посаду прем'єр-міністра країни Севіл Шайдех, яка може стати першою мусульманкою, котра обійме таку високу посаду. Про це повідомляє ВВС.

    Шайдех походить з родини румунських татар, її чоловік – сирієць. Зазначається, що татари Румунії є нащадками кримських татар, інша частина – це буджацькі татари, які проживають на сході Румунії.

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    За освітою Шайдех – економіст, у 2015 році обіймала посаду міністра регіонального розвитку та державного управління. Пізніше стала першим міністром у новітній історії Румунії, який приніс присягу, поклавши руку на Коран.

    Нагадаємо, в Румунії Соціал-демократична партія виграла парламентські вибори, що відбулися 11 грудня.

    Раніше повідомлялося, що Румунія збільшить військову присутність у Чорному морі через дії Росії.

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