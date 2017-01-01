Презентація проекту: «ІІІ фестиваль «АРТ-Плейбек. Разом» (трансляція)

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Учасники прес-конференції розкажуть про відкриття ІІІ Міжнародного театрального інклюзивного фестивалю «АРТ-Плейбек. Разом»

Сьогодні, 23 травня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «ІІІ Фестиваль «АРТ-Плелйбек. Разом».

Запрошені гості:

Наталія Вайнілович, організаторка Міжнародного інклюзивного театрального Фестивалю «АРТ-Плейбек. Разом», акторка та ведуча партисипативного театру;

Віктор Сербулов, Генеральний Секретар міжнародної громадської організації YMCA України, співорганізатор Фестивалю;

Андрій Макаренко, координатор програми «Діалог громадянського суспільства» Регіонального офісу Фонду ім. Ф. Еберта «Діалог Східна Європа». співорганізатор Фестивалю.

Учасники прес-конференції розкажуть про відкриття ІІІ Міжнародного театрального інклюзивного Фестивалю «АРТ-Плелйбек. Разом», його програму, особливості цьогорічного заходу. На Фестиваль запрошені висококваліфіковані тренери з України, Ізраїлю, Німеччини, Росії, які є спеціалістами по роботі з різними громадами та соціальними питаннями за допомогою театру.

На Фестивалі буде представлено 14 театральних перформансів, а також ромсько-український музичний мікс та авторські вірші жестовою мовою.

Також учасники будуть запрошені до обговорення теми «Як розвивати культуру інклюзії за допомогою театру?» і матимуть можливість познайомитись з діяльністю громадських організацій у форматі живої бібліотеки.

Фестиваль може бути цікавим всім людям, які займаються власним розвитком у напрямку творчості, стосунків людина-людина, людина-громада, розширенням світогляду, а також акторам різних напрямків, особливо жанру імпровізації, соціальним активістам, психологам, соціальним працівникам, педагогам, представникам державних органів. Запрошуються всі, хто хоче бути почутим та почути інших.

Метою Фестивалю є створити умови для безпечного спілкування, діалогу за допомогою театру між різними громадами та спільнотами, в тому числі для тих, у кого не завжди є можливість бути почутими, які за певних обставин відчувають на собі дискримінацію, пригноблення або представляють меншість: люди з інвалідністю, представники ЛГБТІ-спільноти, національні меншини, вимушені переселенці зі Сходу України та Криму, підлітки та інші групи.

Інформаційний партнер – ІА Главком.

Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: