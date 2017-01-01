Презентація результатів загальнонаціонального дослідження «Права людини в Україні» (трансляція)

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Учасники прес-конференції повідомлять про сприйняття, уявлення та рівень розуміння прав людини у суспільстві назагал, його окремих групах, а також серед експертного середовища

Сьогодні, 25 квітня об 11.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться публічна дискусія на тему: «Презентація результатів загальнонаціонального дослідження «Права людини в Україні».

Запрошені гості:

Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини;

Андрій Сухарина, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва;

Людмила Янкіна, представник Центру Інформації про Права Людини.

Учасники прес-конференції повідомлять про сприйняття, уявлення та рівень розуміння прав людини у суспільстві назагал, його окремих групах, а також серед експертного середовища.

Під час представлення результатів також будуть висвітлені основні проблеми та прогалини між сприйняттям прав людини і свобод суспільством назагал і професійними спільнотами Дослідження було здійснене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і ГО «Центр інформації про права людини».

Метою дослідження було вивчення сприйняття, уявлень та розуміння фундаментальних прав людини та основоположних свобод у суспільстві назагал та серед окремих цільових групп.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: