Президент Американської торгової палати: в Україні відбуваються тектонічні зрушення

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Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер

Президент Американської торговельної палати наголосив, що ключове значення для зовнішньої політики України є створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів в Україні

В Україні відбуваються тектонічні зрушення, хоча попереду ще багато роботи у сфері реформ. Про це заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

Він зазначив, що на відміну від хороших, погані новини подорожують швидко, а тому часто позитивні досягнення України у сфері реформ залишаються непоміченими.

«Комунікація має ключове значення. Необхідно змінити те спотворене уявлення, яке існує про Україну за кордоном. Ті, хто приїжджає сюди, розуміють, що Україна є зовсім інакшою, ніж вони собі уявляли. Однак комунікація має бути правдивою. Звичайно, ми не можемо стверджувати, що Україна є найкращим місцем у світі для інвестування, якщо у нас немає доказів на підтвердження цього», - підкреслив Гундер.

Президент Американської торговельної палати наголосив, що ключове значення для зовнішньої політики України є створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів в Україні (справедливе ставлення, верховенство права, відсутність корупції).

«Іноземні інвестори, які вже працюють тут, - це найкращі посли України», - заявив Гундер, зазначивши, що саме вони значною мірою формуватимуть бізнес-імідж України.

Серед інших рекомендацій для підвищення ефективності зовнішньої політики України Гундер назвав дотримання українською владою принципу «політики єдиного голосу», використання потенціалу української діаспори та залучення до роботи в МЗС людей з бізнес сфери.