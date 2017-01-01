Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори

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Президент Болгарії призначив дострокові парламентські вибори на 26 березня

Президент Болгарії підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 26 березня 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

«Глава держави підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 26 березня 2017 року», – йдеться в заяві.

Крім того, Радев ухвалив розпустити чинний 43-й парламент країни 27 січня.

19 січня новий президент Болгарії Румен Радев склав присягу.

Зазначимо, що соціаліст Радев неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС.

Радев раніше заявляв про те, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Джерело: Reuters