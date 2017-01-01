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    Президент Чехії вирішуватиме урядову кризу після повернення з Китаю

    • Сьогодні, 10:11
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    Переговори президента Чехії Мілоша Земана з представниками партій правлячої коаліції були безрезультатними
    Фото: 1492News.com
    Переговори президента Чехії Мілоша Земана з представниками партій правлячої коаліції були безрезультатними

    Мілошу Земану не вдалося владнати урядову кризу

    Переговори президента Чехії Мілоша Земана з представниками партій правлячої коаліції з соціал-демократів, християнських демократів і руху ANO не сприяли виходу з урядової кризи в країні на тлі протестів проти діяльності президента та міністра фінансів, передає «Радіо Прага».

    Соціал-демократи і християнські демократи наполягають на відкликанні з посади голови мінфіну Чехії – мільярдера і голови ANO Андрія Бабіша. Останній виключив свою добровільну відставку, пише видання.

    Президент Чехії Мілош Земан запропонував два варіанти подолання кризи: позачергові парламентські вибори і відставку всього кабінету. Жоден з них підтримки правлячих партій не отримав.

    Очікується, що президент Чехії прийме остаточне рішення лише після свого повернення з Китаю, де перебуватиме з офіційним візитом до 18 травня.

    Як повідомляв «Главком», раніше голова уряду Чехії спростував заяву про свою відставку.

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