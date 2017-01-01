Президент досі не узгодив кандидатуру нового голови Нацбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Валерія Гонтарева

Гонтарева провела прощальну зустріч з топ-менеджерами банків

Президент України ще не узгодив кандидатуру нового голови Національного банку України.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в банківських колах.

За його словами, цю інформацію повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на зустрічі з топ-менеджерами найбільших банків в середу.

«Очолити НБУ повинен досвідчений банкір, технократ, не політик. Можу сказати, що він серед нас», - додала Гонтарева.

За даними джерела, на зустрічі Гонтаревої з банкірами був присутній основний кандидат на посаду голови НБУ - голова правління Райффайзен Банку Аваль, віце-президент Європейської бізнес-асоціації Володимир Лавренчук.

Як повідомила прес-служба НБУ на Фейсбуці, Гонтарева сьогодні в останній раз в якості голови НБУ зустрілася з топ-менеджментом банківської спільноти.

Згідно з повідомленням, на прощальній зустрічі вона назвала найбільші досягнення команди НБУ за три роки.

Це - встановлення макрофінансової стабільності в країні, перехід до режиму інфляційного таргетування, очищення банківського сектора, проведення внутрішньої організаційної трансформації НБУ і отримання інституційної незалежності центрального банку.

Гонтарева також підкреслила, що команда центрального банку продовжує активно працювати над втіленням комплексної програми розвитку фінансового сектора України.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

Читайте також статтю: «Улюблений банкір» Порошенка. Список усіх, хто може замінити Гонтареву