Президент Філіппін оголосив військовий стан в одній з провінцій

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Президент Філіппін Родріго Дутерте

На півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою»

Президент Філіппін Родріго Дутерте у вівторок, 23 травня оголосив військовий стан у південній провінції Мінданао.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося після того, як на півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою».

Прес-секретар президента Ернесто Абелла зробила цю заяву в Москві, де президент перебуває з візитом.

Водночас міністр закордонних справ Алан Пітер Каетано повідомив під час прес-конференції, що Дутерте залишиться у Росії, проте зустріч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим буде скасована.