Президент Філіппін оголосив військовий стан в одній з провінцій
- Сьогодні, 22:42
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Президент Філіппін Родріго Дутерте
На півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою»Президент Філіппін Родріго Дутерте у вівторок, 23 травня оголосив військовий стан у південній провінції Мінданао.
Про це повідомляє Reuters.
Це сталося після того, як на півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою».
Прес-секретар президента Ернесто Абелла зробила цю заяву в Москві, де президент перебуває з візитом.
Водночас міністр закордонних справ Алан Пітер Каетано повідомив під час прес-конференції, що Дутерте залишиться у Росії, проте зустріч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим буде скасована.