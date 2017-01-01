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    Президент Філіппін оголосив військовий стан в одній з провінцій

    • Сьогодні, 22:42
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    Президент Філіппін Родріго Дутерте
    Президент Філіппін Родріго Дутерте

    На півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою»

    Президент Філіппін Родріго Дутерте у вівторок, 23 травня оголосив військовий стан у південній провінції Мінданао.

    Про це повідомляє Reuters.

    Це сталося після того, як на півдні міста Мараві відбулися бої між армією та бойовиками, пов'язаними з «Ісламською державою».

    Прес-секретар президента Ернесто Абелла зробила цю заяву в Москві, де президент перебуває з візитом.

    Водночас міністр закордонних справ Алан Пітер Каетано повідомив під час прес-конференції, що Дутерте залишиться у Росії, проте зустріч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим буде скасована.

    міністр
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