Президент Філіппін відкидає зв’язок ІДІЛ з нападом на казино в Манілі
- Сьогодні, 22:36
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«Це не робота ІДІЛ», - сказав Дутерте журналістам
Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що бойовики «Ісламського держави» не причетні до смертельної атаки на казино в готелі Resorts World Manila в Манілі.
Про це повідомляє Reuters.
«Це не робота ІДІЛ», - сказав Дутерте журналістам.
Нагадаємо, вчора, 2 червня, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад, в результаті якого загинули, щонайменше, 34 людини.
Правоохоронці раніше також відкидали інформацію про причетність ІДІЛ.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Очевидці подій розповіли, що в готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух.
Спочатку співробітники філіппінського Червоного хреста повідомили, що в результаті стрілянини постраждали щонайменше 25 осіб.