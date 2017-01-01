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    Президент Філіппін відкидає зв’язок ІДІЛ з нападом на казино в Манілі

    • Сьогодні, 22:36
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    Президент Філіппін Родріго Дутерте
    Президент Філіппін Родріго Дутерте

    «Це не робота ІДІЛ», - сказав Дутерте журналістам

    Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що бойовики «Ісламського держави» не причетні до смертельної атаки на казино в готелі Resorts World Manila в Манілі.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Це не робота ІДІЛ», - сказав Дутерте журналістам.

    Нагадаємо, вчора, 2 червня, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад, в результаті якого загинули, щонайменше, 34 людини.

    Правоохоронці раніше також відкидали інформацію про причетність ІДІЛ.

    Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Очевидці подій розповіли, що в готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух.

    Спочатку співробітники філіппінського Червоного хреста повідомили, що в результаті стрілянини постраждали щонайменше 25 осіб.

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