Президент Філіппін заявив про погрози «війною» з боку Китаю

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Родріго Дутерте

Родріго Дутерте сказав, що погрози мали місце зовсім недавно

Президент Філіппін Родріго Дутерте в п'ятницю заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін погрожував йому початком війни, якщо Філіппіни почнуть буріння в спірній частині Південно-Китайського моря.

За словами Дутерте, це попередження носило дружній, але твердий характер і було зроблено п'ять днів тому під час зустрічі двох лідерів у Пекіні.

Дутерте додав, що Маніла має намір реалізувати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі, який визнав, що спірні акваторії і території архіпелагу Спратлі належать Філіппінам, і почати там нафтовидобуток.

Китай, який вважає ці води і землі своїми, відмовився визнати вердикт суду.

Як розповів Дутерте, Сі Цзіньпін сказав йому: «Ми друзі. Ми не хочемо сваритися з вами. Ми хочемо підтримувати нинішні теплі взаємини. Але якщо ви будете наполягати, ми почнемо війну».

Дутерте розповів про цей епізод в той же день, як Китай і Філіппіни відновили переговори, метою яких є вирішення територіальних суперечок.

Нагадаємо, у липні 2016 року Постійна палата третейського суду в Гаазі відмовила Пекіну у претензіях щодо акваторії та островів Південнокитайського моря. Міжнародний арбітраж постановив, що жоден з островів та рифів у архіпелазі Спратлі не є винятковою економічною зоною Китаю. У вердикті йдеться, що Китай порушив суверенітет Філіппін.

Джерело: Голос Америки