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    Президент Франції прибув до Іраку

    • Вчора, 07:49
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    Олланда супроводжує міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан

    Президент Франції Франсуа Олланд прибув 2 січня до столиці Іраку Багдада, щоб відвідати французькі війська в цій країні. Вони беруть участь у міжнародній коаліції, яка допомагає Іраку боротися з угрупованням «Ісламська держава».

    Олланда супроводжує міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан.

    Французькі літаки здійснили близько тисячі ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава». Франція має 500 військових, які є радниками іракських сил, що намагаються повернути собі контроль над містом Мосул. Крім того, в цій операції беруть участь 14 винищувачів Rafale, які бахуються в Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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