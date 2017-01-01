Президент Грузії закликав «не забувати російську мову»

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Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

Георгій Маргвелашвілі розглядає російську мову як зброю, що може допомогти поверненню втрачених територій - Абхазії і Південної Осетії

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі закликав «не забувати російську мову». Про це він заявив, виступаючи в Тбілісі на форумі народної дипломатії НАТО-Грузія.

На думку Маргвелашвілі, російська мова може сприяти громадянській інтеграції різних етнічних груп в Грузії, а також поверненню Абхазії і Південної Осетії в лоно єдиної республіки.

«Російська мова, якою ми говоримо з азербайджанцями, вірменами, абхазами і осетинами, ні в якому разі не повинна бути забута», - заявив президент Грузії. Він дав зрозуміти, що розглядає російську як «інструмент» і навіть «зброю», яка може бути використана «зовнішнім ворогом» проти національних інтересів країни, але може послужити і на благо цих інтересів і навіть стати фактором повернення втрачених територій - Абхазії і Південної Осетії .

«Ми ні в якому разі не повинні випускати з рук цю інформаційну зброю, якою зараз володіємо», - заявив Маргвелашвілі.

«За допомогою російської мови можна «доставляти» наш єдиний посил абхазам і осетинам», - розкрив суть своєї стратегії президент Грузії. Він висловив упевненість в тому, що якщо Грузія «залишить абхазів і осетин один на один з налагодженою пропагандистською машиною Росії», то їх інтеграція назад в грузинське суспільство «стане нездійсненним завданням». «Саме тому російську мову не тільки не можна забувати, але необхідно активно використовувати», - підкреслив Маргвелашвілі.

Джерело: Коммерсант