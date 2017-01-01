Президент Європарламенту відвідає Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Антоніо Таяні

Точну дату чиновники не оголосили

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні планує найближчім часом відвідати Україну.

Про це під час спільного брифінгу з головою ВРУ Андрієм Парубієм та координатором програми ЄП з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом повідомив екс-голова Комітету Європарламенту в законних справах Елмар Брок, передає УНН.

«У тому листі, який я передав вам (Парубію. – Ред.), президент говорить, що Україна є дійсно пріоритетом для Європарламенту і що пан голова Європарламенту бажав би відвідати Україну якомога швидше», – сказав Брок.