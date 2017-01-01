  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Президент Європарламенту відвідає Україну

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    <span>Антоніо Таяні</span>
    Фото: Уніан
    Антоніо Таяні

    Точну дату чиновники не оголосили

    Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні планує найближчім часом відвідати Україну.

    Про це під час спільного брифінгу з головою ВРУ Андрієм Парубієм та координатором програми ЄП з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом повідомив екс-голова Комітету Європарламенту в законних справах Елмар Брок, передає УНН.

    «У тому листі, який я передав вам (Парубію. – Ред.), президент говорить, що Україна є дійсно пріоритетом для Європарламенту і що пан голова Європарламенту бажав би відвідати Україну якомога швидше», – сказав Брок.

    Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ