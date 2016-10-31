Президент Євроради підтримав необхідність продовження санкцій проти РФ

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Туск висловив повну підтримку Україні у процесі врегулювання збройного конфлікту на Донбасі

У ході переговорів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман отримав підтримку президента Європейської Ради Дональда Туска щодо необхідності продовження санкційної політики стосовно Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Туск також висловив повну підтримку Україні у процесі врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Він також високо оцінив «ефективні дії уряду щодо забезпечення життєдіяльності та відновлення нормального життя Авдіївки».

«Санкції є покаранням, а зняття санкцій – винагорода за відмову від агресії та готовність дотримуватися загальноприйнятих норм міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності незалежних держав і демократичних цінностей», — сказав Гройсман.

Як зазначається, Гройсман та Туск під час зустрічі у Брюсселі обговорили також такі першочергові питання співробітництва Україна – ЄС, як: запровадження безвізового режиму та процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Україна виконала усі критерії щодо безвізу. Розраховуємо на виконання ЄС своїх зобов’язань без зволікань», — зазначив український прем’єр.

У свою чергу Туск зауважив, що в Європейському Союзі уважно відстежують результати діяльності українського уряду.