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    Президент Косова вирішив розпустити парламент

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    Президент Косова Хашим Тачі
    Президент Косова Хашим Тачі

    Дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту

    Президент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду.

    Про це повідомляє газета Zeri.

    В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.

    Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.

    Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.

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    Указ президента Косова про розпуск парламенту 

    Нагадаємо, парламент Косова у середу проголосував за вотум недовіри уряду та відкрив шлях до можливих дострокових виборів.

    Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати важливі для країни закони.

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