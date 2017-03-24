Президент Литви: Росія є загрозою для всієї Європи

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Даля Грибаускайте

Грибаускайте наполягає на присутності на постійній основі американських військ в Балтійському регіоні

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що політика, яку проводить російський уряд, становить загрозу для Балтійського регіону і для всієї Європи в цілому

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Foreign Policy.

«Росія є загрозою не тільки для Литви, але і для всього регіону і всієї Європи. Ми бачимо, як Росія поводиться в Калінінграді, російському анклаві біля наших кордонів. Там вони розгорнули ракетні комплекси, які можуть нести ядерний заряд, вони можуть досягти європейських столиць», - зазначила Грибаускайте.

Вона підкреслила необхідність присутності на постійній основі американських військ в Балтійському регіоні, а також розміщення комплексів протиповітряної оборони.

Глава Литви наголосила, що зараз американські військові знаходяться в Німеччині й у Західній Європі. У той же час, на її думку, «найбільша загроза» концентрується в країнах Східної Європи.

Крім того, литовський лідер заявила про свою довіру американській владі незалежно від того, яка адміністрація знаходиться в Білому домі.

«США не повинні залишати міжнародну арену. Якщо США замкнуться в межах свого континенту, то з'явиться занадто великий простір, який могла б зайняти Росія», - вважає Грибаускайте.

На питання журналіста про ефект санкцій, введених європейськими країнами і США проти Москви, вона відповіла, що не бачить підстав для скасування цих обмежень, оскільки вони є відповіддю світового співтовариства на анексію українського Криму.

«Главком» також повідомляв, що американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї. За словами Маккейна, США має надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Javelin».

Джерело: Еспресо ТВ